توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة اشتراكات مخفضة لمختلف فئات الركاب، بينها الطلاب وذوي الهمم والعاملين بالقطاع العام والخاص، في إطار حرصها على تقديم خدمات أفضل لروادها بالتزامن مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها وزارة النقل في قطاع السكك الحديدية.

في السطور التالية نرصد خطوات واشتراطات عمل اشتراك القطارات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة للعاملين بالقطاع الخاص وفق الأسعار المحددة بالجداول المرفقة:

- تتوافر الاشتراكات بمدتي 3 أشهر وسنة كاملة.

- يستخرج الاشتراك للعامل فقط دون غيره.

- يشترط استيفاء كل بيانات طالب الاشتراك من جهة العمل.

- تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة.

- يتم شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات.

- يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل أمام موظف السكة الحديد.

- مطلوب ٢ صورة شخصية حديثة.