تداول 1119 طن بضائع و63000 طن قمح و31500 طن فوسفات في موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأحد، أن مواني الهيئة شهدت اليوم تداول 1119 طن بضائع عامة ومتنوعة، و468 شاحنة و 26 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان، أن حركة الصادرات تصمنت 735 طن بضائع عامة، و212 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، وتضمنت حركة التصدير 31500 طن فوسفات إلى الهند، وشملت حركة الواردات 384 طن بضائع عامة، و256 شاحنة، و13 سيارة ملاكي، و63000 طن قمح روسي، إضافة إلى تواجد 15 سفن على أرصفة المواني.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة أمل وعلى متنها 98 شاحنة، و10 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس، وعلى متنها 113 شاحنة، و2 سيارة ملاكي، والسفينة وادي سفاجا وعلى متنها 63000 طن قمح روسي، كما شهد مغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 80 شاحنة، وسيارة ملاكي، والسفينة دليلة وعلى متنها 92 شاحنة، و12 سيارة ملاكي، والسفينة LAMAR وعلى متنها 31500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، و45 شاحنة بحمولة 384 طنا، وسيارة ملاكي، وتصدير 40 شاحنة بحمولة 735 طنا.

وغادر ميناء السويس السفينة ECO ICE فارغة متجهة إلى الإمارات، والسفينة الحاجة زينب فارغة.