معلول: افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام الجزائر

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يرى علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي، أن منتخب بلاده افتقد للمسة الأخيرة خلال مباراة الجزائر في نهائي كأس العرب «قطر 2021».

وخسرت تونس نهائي كأس العرب أمام منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس السبت، على ملعب ستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «خلقنا العديد من الفرص ولكن كان ينقصنا اللمسة الأخيرة من أجل إسعاد الجمهور».

وأضاف: «المجموعة قدمت مستويات كبيرة ووصلوا للنهائي بدون علي معلول وكنا نريد الفوز باللقب ولكن هذه هي كرة القدم والنهائي يلعب على تفاصيل صغيرة».

وأتم «قدمنا بطولة جيدة للغاية وكان الهدف التتويج ولكن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات».

وانضم علي معلول صباح اليوم، الأحد، لبعثة الأهلي في قطر بعد انتهاء بطولة كأس العرب، استعدادا للسوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.