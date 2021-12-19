تقرير: بريطانيا تدرس منح مساعدات طوارئ لقطاعي الضيافة والسياحة

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يدرس وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك منح مساعدات تحفيزية جديدة لقطاعي الضيافة والسياحة، وذلك لمواجهة تراجع النشاط نتيجة لنصيحة الحكومة للبريطانيين بتقليل التجمعات في أعقاب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا المدفوع بتفشي المتحور أوميكرون، حسبما أفادت صحيفة تليجراف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سوناك عقد اجتماعات افتراضية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس السبت والتقى قادة القطاعين يوم الجمعة.

وأفادت تيجراف، بأنه من بين التدابير التي يجري بحثها خفض ضريبة القيمة المضافة بشكل مرتبط بالطوارئ، وتقديم مدفوعات نقدية.

وفي الوقت نفسه، نشر أعضاء في حزب المحافظين الحاكم تقريرا يحث الوزراء على تبني "مبادئ محافظة أساسية" لحكومة صغيرة مع تدخلات وإعانات أقل.

ووافق ثلثا المشاركين في الاستطلاع على أن الإجراءات المرتبطة بكورونا عززت الشعور بالاستحقاق.