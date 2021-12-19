الصحة: جميع منافذ الجمهورية تشهد إجراءات مشددة لرصد أي إصابات بـ أوميكرون

أكدت وزارة الصحة أن جميع منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية تشهد إجراءات مشددة لرصد أي إصابات بفيروس كورونا، وخاصة المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار - في تصريح خاصة لقناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الأحد - إن "السلطات المصرية اتخذت عددا من الإجراءات بعد الإعلان عن أول 3 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)".

وأضاف أنه "بجانب العزل التام للحالات المصابة، وهي لثلاثة مصريين، فقد تم فحص جميع المخالطين لتلك الحالات، وأظهرت الفحوص سلبية إصابة المخالطين".. مشيرا إلى وضع المخالطين تحت الملاحظة والمتابعة، وسيتم إجراء مسحات أخرى لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن أن حالة المصابين بمتحور "أوميكرون" مستقرة حتى الآن، ويتم علاجهم وفقا لبروتوكول العلاج المعتمد لفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الجمعة الماضي رصد أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون"، ضمن 26 حالة إيجابية بكورونا لركاب طائرة في مطار القاهرة، كانت قادمة من إحدى الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد.