الداخلية ترد على مزاعم الإخوان: نبني مراكزا للإصلاح وليست سجونا جديدة

أوضحت وزارة الداخلية، حقيقة مزاعم قنوات جماعة الإخوان بإنشاء سجون جديدة.



وردت الداخلية على مزاعم بعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بصدور قرار من وزارة الداخلية بإنشاء 3 سجون عمومية جديدة بمدينة بدر.



وأكدت وزارة الداخلية أنها لا تنشئ سجوناً جديدة، وإنما تنشئ مراكز للإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التى أصبحت لا تفى بالضرورات التى تتطلبها حقوق الإنسان.



وأضافت الداخلية أنها سبق أعلنت عن مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن المزاعم الكاذبة قد دأبت الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية على ترويجها لإثارة البلبلة فى الأوساط.