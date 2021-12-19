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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بمقر مجلس النواب الأردني الخميس المقبل

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:03 ص

يعقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس المقبل، بمقر مجلس النواب الأردني؛ تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، من رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي.

وأكد العسومي - في بيان اليوم الأحد - أن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لتلك الجلسة الهامة، يأتي امتدادا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى مدار أسبوع، تشهد قاعات مجلس النواب الأردني فعاليات تمهيدية للجلسة العامة، تبدأ اليوم باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، كما ينطلق اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يُعقد يوم الأربعاء المقبل الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة تنطلق يوم الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.


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