كشف ملابسات تداول فيديو على فيسبوك يتضمن اقتياد أشخاص لآخر داخل توك توك بالغربية

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تضمن الفيديو قيام بعض الأشخاص باقتياد شخص داخل مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.

بفحص الفيديو وإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد هوية مستقلى الدراجة النارية بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية).

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبطهم وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم أقر 3 منهم بصحة مضمون مقطع الفيديو، واعترفوا باقتيادهم الرابع أثناء تواجده بدائرة القسم لقيامه وشخص آخر (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين عن طريق المغافلة، وفرا هاربين، وبمواجهة الرابع أيد ماجاء بأقوالهم، وأضاف بأن الهاتف بحوزة المتهم الهارب.

أمكن استهداف المتهم الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.