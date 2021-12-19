نائب محافظ قنا يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، في احتفال مديرية التربية والتعليم بقنا، باليوم العالمي للغة العربية، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل زارة التربية والتعليم بقنا، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات المجتمعية والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وأثنى عمر على التنظيم والحفل وأهميته، معربا عن فخره باللغة العربية، وقرار منظمة اليونسكو بوضع اللغة العربية ضمن التراث غير المادي، موضحا أن فخرنا باللغة العربية بدأ عندما اصطفاها الله من بين كل اللغات بأن تكون هي لغة القرآن الكريم، ولكونها دار لحفظ الفكر والأبداع.

ومن ناحيته، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية الاحتفال بالأيام العالمية عامة، ويوم اللغة العربية خاصة، قائلا: يجب علينا توعية أبنائنا وتعريفهم قدر وأهمية اللغة العربية بين اللغات،.

وأوضح خالد أن المديرية تنظم مسابقات ثقافية في الإذاعة المدرسية بالمدارس وورش عمل يقوم بها معلمو اللغة العربية، ومسرحيات وقصص قصيرة، وتشجع الطلبة على المشاركة والابتكار لإثراء ثقافتهم، وتعريفهم بأهمية اللغة العربية.

وبدء الحفل بآيات من القرآن الكريم، تخللها أنشطة طلابية نظمتها الإدارات التعليمية بالمحافظة، المرتبطة بالشعر والأدب وفقرات التخاطب بالإشارة وعرض المعلومات التي تبين وتوضح مدى أهمية اللغة العربية.