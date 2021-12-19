رئيس حقوق الإنسان بالنواب: ألمانيا تعيش موجة تغيرات سياسية بعد رحيل ميركل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن رفض التدخل الحكومة الألمانية في أعمال القضاء المصري يعتبر ردًا قاطعًا وشاملًا في هذا الشأن، متابعًا أن ألمانيا تعيش حاليًا موجة من التغيرات السياسية وذلك بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية تمر بحالة من التغيير في المفاهيم والمعايير السياسية، مضيفًا أنه يعاب على الخارجية الألمانية خروج مثل هذه التصريحات خاصةً في ظل المصالح المشتركة بين البلدين.



ووصف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بيان الخارجية الألمانية بـ"الركيك" على حد قوله، مضيفًا أن هذا البيان يعد تعديًا على الأمور الداخلية لمصر مما يمس سيادة البلاد على أرضها، وكذلك يعتبر انتهاكا للحقوق والأعراف، من خلال توجيهات من سلطة تنفيذية بدولة أجنبية لسلطة قضائية في دولة أخرى.



وأضاف، أن هذا البيان الألماني يعتبر مخالفا لجميع المعايير والاتفاقات والسياسة الدولية ومحاولة إملاء أحكام على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البيان الصادر من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يعتبر ردا بصفته ممثلا للشعب المصري بشكل عام.



وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.