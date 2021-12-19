 التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائي - بوابة الشروق
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التعليم تتيح بث حصص مراجعة لجميع وحدات مناهج الصف الرابع الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 10:57 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي، من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق في ضوء منظومة التعليم الجديدة.

ويمكن متابعة البث عبر الرابط التالي: https://stream.moe.gov.eg/

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الأحد، أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

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