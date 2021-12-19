قال الدكتور زاهي حواس، إن المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش، لا يصلح أن يكون مدربًا للمنتخب القومي المصري، مشيرًا إلى أن تغييراته في المباريات التي خاضتها مصر ببطولة كأس العرب قطر 2021 كانت سيئة.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مدرب المنتخب يجب أن يكون مصريًا، مرشحًا الكابتن حسام حسن لقيادة المنتخب المصري.

وأشار إلى أن منتخب مصر يجب أن يديره مدرب مثل حسن شحاتة؛ لبث حماس الحصول على البطولات في نفوس اللاعبين، معقبًا على أداء «كيروش»: «جاب لي القلب في ماتش الأردن وتونس، أنا زعلان ومتضايق نفسيًا وخاصة أننا لم نلعب كرة أو لعبة جيدة في كل مباريات المنتخب.. حرام يتعب الشعب المصري».

وفي سياق آخر، تحدث عالم المصريات، عن محاولات اكتشافه لمقبرة الملكة نفرتيتي في الأقصر، موضحًا أنه مؤمن بان الملكة نفرتيتي – التي ظلت زوجة للملك إخناتون لمدة 17 عامًا - حكمت كملك بعد موت إخناتون.

ولفت إلى اعتقاده بأن «نفرتيتي» دُفنت في وادي الملوك الغربي، معربًا عن أمنياته في اكتشاف مقبرتها على أيدي المصريين، كما نجحت البعثة المصرية في اكتشاف المدينة الذهبية، والتي حصلت على المرتبة الأولى عالميًا لأفضل 10 اكتشافات أثرية لعام 2021.