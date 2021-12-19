ألمانيا تحيي ذكرى هجوم سوق عيد الميلاد

تحيي ألمانيا اليوم الأحد ذكرى الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في برلين قبل خمس سنوات.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير قداسا في هذه الذكرى، كما سيلقي كلمة في كنيسة القيصر فيلهلم التذكارية، التي تعد من معالم المدينة.

وكان التونسي أنيس العمري، الذي سبق له التقدم بطلب للجوء دون أن تتم الموافقة عليه، قد استخدم شاحنة مسروقة لمهاجمة تجمع احتفالي بالقرب من كورفورستيندام، شارع التسوق الرئيسي في غرب برلين.

وتمت تصفية العمري في إيطاليا بعد أيام من الهجوم.

ولقي 11 شخصا حتفهم على الفور، فيما لقي آخر حتفه في تشرين أول/أكتوبر من العام الجاري متأثرا بجروح بالغة كان أصيب بها.

كما أسفر الهجوم عن إصابة نحو 70 آخرين.

وقبيل الذكرى الخامسة، كتب أقارب الضحايا رسالة مفتوحة للحكومة الاتحادية، عبروا فيها عن استيائهم من كيفية التعامل مع المأساة.

وطالبوا بمعاملة المتضررين بكرامة، وأن يتم إجراء تحقيق شامل في الهجوم. ويرون أن السلطات الأمنية كانت قادرة وكان يتعين عليها منع الجريمة.