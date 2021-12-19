قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض في أسوان لإقامة محطتي خدمة وتموين سيارات

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعتي أرض في ادفو وبنيان - دارو بمحافظة أسوان لإقامة محطتي خدمة وتموين سيارات.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.