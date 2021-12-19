محافظ كفر الشيخ عن تعطيل الدراسة: الرياح قوية وأمطار رعدية غدا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تتعرض لأمطار رعدية وتتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوية تبدأ منذ صباح الغد على كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرياح أصبحت قوية والأمطار متوسطة على بعض المراكز الموجودة على ساحل البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الأمر دفع المحافظة إلى اتخاذ قرار تعطيل الدراسة؛ منعًا لتعرض الطلاب لأية مخاطر.

وأشار إلى تعطيل الملاحة البحرية في فرع رشيد وميناء البرلس منذ صباح الغد؛ بسبب ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، قائلًا إن المحافظة تنسق مع وزارة الكهرباء لمراجعة العوازل ومنع حدوث تضرر من الصعق أو خلافه، فضلًا عن التنسيق مع الري لاستيعاب التصرفات المائية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة الحكم المحلي والدفاع المدني بوزارة الداخلية متواجدة في المواقع المحددة سلفًا لتجمعات المياه؛ مع استمرار هطول الأمطار المتوسطة، متابعًا: «نتعاون لإزالة تجمعات الأمطار سريعا وعودة الحياة إلى طبيعتها».

وعن تعطيل الدراسة يوم الثلاثاء المقبل، أجاب: «نعطل الدراسة يوم بيوم، ونراجع الأوضاع غدًا قبل إعلان هذا القرار، عطلنا الدراسة اليوم في المعاهد الأزهرية والمدارس بمختلف أنواعها، والجامعات تقرر تعطيل الدراسة مع المجلس الأعلى للجامعات».



