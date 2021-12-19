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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 6:58 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 6:58 ص

تنطلق اليوم الأحد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة شمال سيناء.

وأعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء أن الحملة تبدأ من الفترة من 19 ديسمبر ولمدة 4 أيام، وأن الحملة تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات ضد المرض.


أضاف مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن أماكن تواجد الحملة في جميع الوحدات الصحية و المراكز الحضرية بخلاف نشر فرق متنقلة تجوب الأحياء للوصول إلى جميع المستهدفين.

وأطلقت مديرية الصحة سيارات بمكبرات صوت جابت الأحياء المختلفة لإخطار الأهالي بمواعيد الحملة، كذلك تم الإعلان عنها في مساجد شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

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