السيطرة على حريق أشجار داخل حوش مدرسة بحدائق القبة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، على حريق داخل إحدى المدارس بشارع الأجهوري بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، إخطارا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مدرسة وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، بعد امتداده لعقار مجاور للمدرسة.

وكشفت المعاينة عن أن الحريق اندلع داخل 3 شجرات موجودة داخل حوش المدرسة، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية ونشرها بمحيط المدرسة لسحب أي كثافات قد تنتج أثناء عملية الإطفاء.