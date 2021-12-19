التنمية المحلية: تنفيذ 102 ألف وصلة صرف صحي منزلية بـ380 مليون جنيه في 20 محافظة

• محافظات الصعيد حصدت أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية بأكثر من 64 ألف وصلة بنسبة 63%

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، الانتهاء من تنفيذ نحو 102 ألف وصلة للصرف الصحي في 141 قرية بـ20 محافظة، بتكلفة 380 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف في المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية.

وأشار، في بيان اليوم الأحد، إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 500 ألف أسرة في محافظات (الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والجيزة، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وسيناء)، بجانب المناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا؛ للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقرى والمراكز، موضحا أن تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي تتولى بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط، وبما لا يزيد عن 40 جنيهًا كقسط شهري لكل مشترك.

ولفت إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم متحصلاته كصندوق "دوار"، في تنفيذ وصلات الصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز، موضحًا أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحي المنزلية، التي بلغت أكثر من 64 ألف وصلة بنسبة 63% من إجمالي عدد الوصلات المنفذة.

وتابع أن النصيب الأكبر في نسبة تنفيذ الوصلات في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط، بتكلفة 55 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة، ونفذت محافظة المنيا أكثر من 11 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 58 ألف أسرة، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 56 مليون جنيه استفاد منها 40 ألف أسرة.

وأضاف أن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحي في محافظات القاهرة الكبرى كانت في محافظتي القليوبية والجيزة، حيث تم تنفيذ 11.5 ألف وصلة منزلية في القلوبية بتكلفة 37 مليون جنيه، وتم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية في محافظة الجيزة بتكلفة 31 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 107آلاف أسرة فى المحافظتين، موضحاً أنه تم تنفيذ 22.5 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنيه استفاد منها 108 آلاف أسرة.

وأكد أن عدد الأسر المستفدين من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة بلغ 11.4 ألف أسرة، حيث تم تنفيذ 2300 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.