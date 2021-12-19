وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الداعم لليبيا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم السبت موقف بلاده الداعم لليبيا، مذكرا بما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من أن الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم وأن تونس على ثقة تامة في قدرة الأشقاء على التوصل إلى التوافقات الضرورية لتجاوز الظرف الراهن والمضي قدما في المسار السياسي بما من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويؤهلها للتفرغ كليا للتنمية وتحقيق رفاه الشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية - خلال لقاء الجرندي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يشارك في قمة الشراكة الأفريقية-التركية المنعقدة بمدينة "إسطنبول".

بدوره، أكد المنفي أن مشاورات حثيثة جارية بين مختلف الأطراف وأن على الجميع أن يعي حساسية الظرف وضرورة مساندة السلطة المؤقتة الحالية للمرور بليبيا إلى بر الأمان.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي موقف تونس الثابت في مساندة ليبيا والذي ما انفك الرئيس قيس سعيد يؤكده، شاكرا للشعب التونسي وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الليبي بكافة أشكال الدعم حتى تسترجع ليبيا أمنها واستقرارها وتتفرغ للتنمية والبناء حتى تتمكن بدورها من المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.