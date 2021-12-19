ضبط 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

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اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التشكيل العصابي، الذي تبين أن لـ5 منه معلومات جنائية ومن محافظة الإسكندرية.

وبينت التحريات أن غسل الأموال كان عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات؛ لإخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.