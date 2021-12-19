إيسيتي الألمانية لأوراق التواليت تعلن عن زيادة كبيرة في الأسعار

من المتوقع ارتفاع أسعار أوراق التواليت ومناديل الجيب والمطبخ على نحو ملحوظ في ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت شركة إيسيتي الكبيرة للأوراق الصحية عن زيادات كبيرة في الأسعار.

وفي مقابلة مع بوابة "تي أون لاين" الإخبارية، قال فولكر تسولر رئيس قطاع السلع الاستهلاكية في شركة إيسيتي اليوم الأحد:" نحن كشركة إيسيتي سنضطر إلى رفع الأسعار بوجه عام بنسبة نحو 20% حتى نعوض تطور التكاليف".

وأضاف:" ما حدث في قطاعنا في الأسابيع الأخيرة، لم يعد طبيعيا".

وبرر تسولر زيادات الأسعار بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام والطاقة ولاسيما أسعار السليلوز " التي اخترقت السقف" بالإضافة إلى المشاكل اللوجستية الراهنة وتابع أن " أسعار الخدمات اللوجستية ارتفعت بمقدار أربعة أمثالها في بعض الحالات، وهذا ما فاقم الوضع بصورة إضافية".

ورأى تسولر أن " الوضع لن يهدأ في الشهور المقبلة، ومن ثم فإن زيادات الأسعار لن يمكن تفاديها".

وقال تسولر إن الشركة ستدخل في محادثات مع قطاع التجارة إن لم يكن قد حدث بالفعل "لدينا مع أغلب العملاء عقود مفتوحة ولهذا يمكننا الرد سريعا غير أنه يجب تعديل العقود طويلة الأجل بشكل عاجل".

وأضاف تسولر:" أتوقع أن تطور التكاليف سينعكس في أسعار الأرفف".

يذكر أن شركة إيسيتي تدير علامات تجارية مثل تسيفا وتيمبو وتورك.