تتويج الجزائر بكأس العرب يتصدر الصحف الجزائرية

تصدر تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي اختتمت أمس السبت بقطر، وصورة رفع كأس البطولة لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء، عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة " الشعب" الحكومية بالبنط العريض: "الخضر ينتزعون التاج العربي". فيما كتبت صحيفة "المجاهد": "الجزائر البطلة". واختارت صحيفة " الخبر" عنوان " تحيا الجزائر". أما "الشروق" فكتبت : "الجزائريون أسياد العرب"، وهو العنوان الذي اشتركت فيه مع " البلاد" التي عنونت صفحتها الأولى بـ: "الخضر أسياد العرب".

ولخصت صحيفة "ليبرتيه" إنجاز " محاربي الصحراء" في كلمة واحدة:" برافو". وكتبت " دزاير سبور" تقول "أبطال العرب"، و"المحترف": "ملوك العرب من الخليج إلى المغرب"، بينما أثنت " النهار" على الفريق وقالت: "تتويج الرجال، شكرا يا أبطال".

وتحدثت صحيفة "كومبيتسيون" اليومية الرياضية عن من وعد وفى، في إشارة إلى الوعد الذي اطلقه المدرب مجيد بوقرة، وأعضاء الفريق قبل انطلاق البطولة.