 مصرع طبيب وإصابة زوجته في حادث تصادم بالدقهلية - بوابة الشروق
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مصرع طبيب وإصابة زوجته في حادث تصادم بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 4:31 م

شيع أهالي قرية نوسا الغيط مركز أجا في محافظة الدقهلية، جنازة الطبيب الشاب أحمد محسن جلالة، إخصائي جراحة التجميل بمستشفى المطرية التعليمي، والذي لقي مصرعه في حادث مروع مساء أمس علي طريق "المنصورة – القاهرة"، وهو ما تسبب في إصابة زوجته والتي جرى نقلها إلى مستشفى ميت غمر المركزي، ووضعها في العناية المركزة لخطورة حالتها.

ووقع الحادث على طريق "القاهرة - المنصورة" أمام قرية كفر النصر، وهو ما تسبب في مصرع الدكتور أحمد محسن جلاله، وتوفي في الحال، وأصيبت زوجته بإصابات خطيرة وجري نقلها للعناية المركزة بمستشفى ميت غمر المركزي، وذلك بعد حدوث حادث تصادم للسيارة رقم السيارة رقم "د ج ف - 9318 ".


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