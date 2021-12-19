محافظ الأقصر يتابع مشروع الصرف بالزينية

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة فى مدينة الزينية تفقد خلالها نسب تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة الزينية المتكامل والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بمدينة الزينية.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس فرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف بالأقصر، حيث أكدت أن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء المشروع الذى يتم حاليا، واستكمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار ومحطات المعالجة الخاصة به، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من محطات الرفع وشبكات وخطوط الطرد سيتم التشغيل التجريبى لعدد 6 محطات هم المدامود قبلى والمدامود بحرى والصعايدة والزينية قبلى والزينية بحرى والعشى بنهاية شهر مارس 2022 وسيتم التشغيل النهائى بنهاية شهر يونية وذلك بمحطة سعتها 22/33 الف متر3 تخدم خمس قرى وعدد 120 الف نسمة وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تتجاوز 780 مليون جنيه.

واشارت إلى انه تم التغلب على بعض العوائق اثناء اعمال التنفيذ مثل وجود مياه جوفية فى شبكات الانحدار وتوريد مهمات الكهروميكانك من الخارج، والعمل فى الشوارع الضيقة وكثرة المرافق بالطرق.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة دفع العمل بالمشروع لإنهاؤه فى اسرع وقت حتى يحصل المواطن على الخدمة موجهاً رئيس مدينة الزينية العميد احمد الهوارى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعقد لقاء جماهيرى بين قيادات الهيئة ومسؤولى المشروع مع الأهالى لاستعراض مراحل تنفيذ مشروع الصرف الصحى.