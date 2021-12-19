قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرات للأطفال وكبار السن؛ بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها البلاد، مناشدة إياهم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وشرب المشروبات الدافئة على مدار اليوم.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية عليهم ارتداء الكمامة حال الاضطرار للخروج في هذا الوقت، مشددة على أهمية قيادة بهدوء على الطرق خاصة في أماكن هطول الأمطار الغزيرة.



وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار بدأت اليوم بنشاط رياح على مناطق مختلفة أدى إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، قائلة إن موجة الأمطار بدأت على مناطق من السواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.



وتوقعت مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد، زيادة شدة الأمطار خلال الساعات المقبلة لتتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرق وسقوط حبات البرد على السواحل الشمالية، لافتة إلى هطول الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء حتى غد الاثنين.



ولفتت إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسقوط أمطار متوسطة الشدة مصحوبة بالرعد والبرق، منوهة إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل الليلة إلى 7 درجات، و2 درجة تحت الصفر على وسط سيناء وسانت كاترين.