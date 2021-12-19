وكيل زراعة الوادي الجديد: عدم ظهور أي إصابات بمحصول القمح

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه لم تظهر اية إصابات بمحصول القمح الشتوى فى ظل، استمرار المرور على زراعات القمح الشتوي بالمحافظة من جانب اللجان المختصة بالإدارات الزراعية، حيث تم المرورعلى زراعات القمح بقرية الخرطوم بمركز الخارجة وزراعات قرية بدخلو بمركز الداخلة من جانب اللجان المكلفة، بالمرور على محصول القمح، ولم يتم اكتشاف اية إصابات بالمحصول علاوة على متابعة مراحل نمو النبات.

وأضاف المرسي، أن المرور يجري بشكل دوري لضمان ان المحصول في حاله جيدة ومستقر، ولا يوجد به أية إصابات، ولابد من رش مبيدات الحشائش وإضافة الأسمدة في موعدها، بجانب الري المنتظم وفحص المحصول بصفة مستمرة، والإبلاغ عن وجود أي حشرات، بجانب تكليف المهندسين والمشرفين الزراعيين بالمرور والفحص الدوري لزراعات القمح والشعير والفول البلدي في جميع المناطق الزراعية تحسباً لظهور إصابات، مشيرا إلى توافر المبيدات اللازمة لمقاومة أي إصابات تظهر بالمحصول الإستراتيجي.

وفي سياق متصل، أكد المرسي، أن الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية على مستوى القرى، وسط المتابعة المستمرة للأرصدة بالجمعيات ومتابعة الصرف الإلكتروني من خلال كارت الفلاح الذكي والحصر الزراعي السنوي.