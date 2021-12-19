قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد البنجلاديشي نموا بنسبة 6ر6% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2022، مع انحسار جائحة كورونا واستمرار السياسات المالية التيسيرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صندوق النقد الدولي القول في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن نسبة النمو يحتمل أن ترتفع إلى 1. 7% في العام المالي التالي، مشيرا إلى تحسن البيئة الخارجية والتقدم في برنامج التطعيم المحلي.

ونقل البيان عن الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي راهول أناند قوله عقب زيارة إلى العاصمة دكا في الفترة من 5 إلى 19 ديسمبر: "الغموض بشأن التوقعات لا يزال مرتفعا، والمخاطر تتجه نحو التراجع".

وأفاد تقدير مؤقت لمكتب الإحصاء البنجلاديشي بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 43. 5% في العام المالي الذي انتهى في يونيو 2021.

وفي يونيو، اقترحت الحكومة زيادة بنسبة 12% في الميزانية لتحفيز النشاط الاقتصادي وموازنة تداعيات الوباء.