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20 لاعبا في قائمة الاتحاد استعداداً لمواجهة سيراميكا

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:08 م

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه والتي تضم 20 لاعباً، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقررة بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء القائمة علي النحو التالي:

 حراسة المرمي : محمد عبد المنصف، صبحي سليمان.

خط الدفاع : مروان النجار، محمد مجدى، محمد عبد السلام، هشام صلاح، صبرى رحيل.

خط الوسط : احمد نبيل مانجا، سعيدو سيمبورى، خالد الغندور، احمد راشد، فوزى الحناوى، مروان عطية، كريم الديب، احمد عادل "ميسي"، نادر رمضان، بنجامين.

خط الهجوم : احمد علي، مابولولو، عادل نيمار.


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