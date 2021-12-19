 نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي: إنجازات السيسي لها بالغ الأثر على الوطن العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي: إنجازات السيسي لها بالغ الأثر على الوطن العربي

هديل هلال
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 6:49 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 6:49 م
التقى السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، اليوم 19 ديسمبر 2021، نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك لبحث ومناقشة سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على متانة وخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتم استعراض أبرز مجالات التعاون ذات الاهتمام المُشترك، كما نقل السفير شلتوت تقدير مصر لدولة الكويت الشقيقة ولدورها الداعم لمصر خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد الشيخ أحمد نواف الأحمد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها بالغ الأثر على منطقة الوطن العربي، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

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