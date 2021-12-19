رئيس البرلمان اللبناني: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعا لمعالجة الأزمات

حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدا أن عدم التحرك سريعاً يعني الذهاب إلى الأسوأ.

وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد، إن "ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج"، لكنه أضاف أن ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ".

وأوضح أن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور.

وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر" حول قانون الانتخابات، ترتفع الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق، كما بدأ حزب "القوات اللبنانية" التلويح بالنزول إلى الشارع احتجاجا في حال تقرر هذا الأمر.

ولاحظ بري "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية"، معتبرا أنه "أمر طبيعي، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".