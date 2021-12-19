 ارتفاع معدل البطالة في غانا بثلاثة أمثال خلال نحو عشرة أعوام - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل البطالة في غانا بثلاثة أمثال خلال نحو عشرة أعوام

د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 8:03 م

زاد معدل البطالة في غانا بما يصل إلى حوالى ثلاثة أمثال خلال عشرة أعوام تقريبا، حسبما أفاد أحدث تعداد في البلاد.

وأظهرت أرقام تعداد السكان والمساكن لعام 2021 أن أكثر من 55ر1 مليون شخص، أو 4ر13% من سكان البلاد عاطلون عن العمل، وفقا لما ذكرته دائرة الإحصاء الغانية على موقعها الإلكتروني.

وسجلت غانا، التي لا تصدر بيانات منتظمة عن البطالة، معدل بطالة بلغ 3ر5% في التعداد الأخير، في عام 2010، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وزاد عدد سكان غانا إلى 8ر30 مليون نسمة في 2021، مقارنة بـ 7ر24 مليون نسمة في 2010، بحسب بيانات التعداد.

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