الإمارات تعتزم إجراء تدقيق لجميع مصافي الذهب

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أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيقٍ تثبت التوريد المسؤول للذهب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزارة، القول في بيان، إن عملية التدقيق ستتم وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستصبح إجبارية على جميع المصافي بداية من فبراير 2022.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات تتعرض لها البلاد بأنها تسمح بدخول سبائك مهربة من مناطق نزاعات إلى البلاد.

وكانت سويسرا طلبت من مصاف تابعة لها بتشديد عمليات التدقيق على الواردات من الإمارات في أكتوبر، للتأكد من عدم رصد ذهب إفريقي غير قانوني.

ورغم نفي حكومة الإمارات وبورصة دبي للسلع المستمر لهذه المزاعم، فإن من شأن إطلاق عمليات تدقيق على المصافي تهدئة بعض الانتقادات.

وكانت رابطة سوق لندن للسبائك هددت العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن التوريد المسؤول.

وذكر بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأحد، أن إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة تجري بالفعل بعض عمليات التدقيق في الربع الرابع من عام 2021 .

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق "معيار الإمارات للتسليم الجيد" على مستوى البلاد في فبراير.