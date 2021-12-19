رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

استقبل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في ضوء تقييم الوضع الحالي للمستشفيات الجامعية ودراسة مدى توافقها مع المعايير، وخاصة مستشفى الجراحة الجديد، تمهيداً لتسجيلها لدى الهيئة.



وجاءت هذه الزيارة استكمالاً لإجراءات تسجيل دخول المستشفيات للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تابعت الهيئة عمل الكبسولات الجراحية والعنابر الخاصة بالمرضى ومداخل ومخارج المستشفى، ومن المقرر أن الزيارة تستمر لثلاثة أيام متتالية، حيث يتضمن جدول الزيارة في اليوم الأول نبذة تعريفية عن المستشفى والخدمات المقدمة، يليه مراجعة الوثائق الخاصة بالمنشأة والذي يشمل المتطلبات الوطنية للسلامة والذي يتضمن أربع مجموعات، هي المعايير العامة بشأن سلامة المرضى، ومعايير الجراحة والتخدير والتهدئة، وإدارة وسلامة الدواء، وإجراءات ومعايير مكافحة ومنع انتشار العدوى، وسلامة البيئة والمنشأة.



ويختتم فريق الهيئة عمله في اليوم الأول بجولة ميدانية داخل مباني المستشفيات الجامعية، والتي تشمل المرور على المعايير العامة بشأن سلامة المرضى، المرور على معايير الإجراءات التداخلية والجراحية، إدارة وسلامة الدواء، والمرور على إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، والمرور على معايير سلامة البيئة والمنشأة.