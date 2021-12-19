إكسترا السعودية للإكترونيات تؤسس أولى محطاتها التوسيعية في مصر

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات السعودية (إكسترا) عن تأسيس شركة تابعة لها في مصر، مملوكة لها بالكامل، لتكون القاهرة أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج العربي.

وقالت إكسترا، في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن هذه التوسعات تدعمها خبرة الشركة في ريادة قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المنطقة لما يربو عن 18 عاما، كاشفة عن ضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مكانة الشركة في السوق الإقليمي واستكمالاً لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح من خلال تقديم أفضل خدمة لعملائها وإضافة قيمة حقيقية لمساهميها.

وأوضحت أنها ستقوم بتمويل الخطة التوسعية عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض، مشيرة إلى أنها ستبدأ فورا في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتأسيس الشركة والشروع في مزاولة أنشطتها.