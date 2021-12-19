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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء ارتفاع إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 7. 2% على أساس سنوي في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي ، ليسجل 31. 16 مليون طن.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 9. 3% مقارنة بالمستوى المسجل في العام الأسبق 2019.

وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في البلاد 48. 182 مليون طن، بارتفاع نسبته 5. 2% على أساس سنوي.

وباعتبارها أحد أكبر مُشتري النفط في العالم، استوردت الصين 79. 41 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 9. 7% مقارنة بالعام الماضي 2020.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير -نوفمبر الماضيين، تراجع استيراد النفط الخام بنسبة 3. 7% على أساس سنوي إلى 84. 466 مليون طن، بحسب نتائج البيانات المذكورة.