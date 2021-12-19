باكستان: 260 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أعلنت باكستان اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و872 حالة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 260 حالة إصابة جديدة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و291 ألفا و108.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا، فيما يتعلق بحالات الوفاة بسبب الفيروس.

وأجرت باكستان حتى الآن 22 مليونا و821 ألفا و495 و42 ألفا و640 اختبارا للكشف عن الفيروس، في الساعات الـ 24 الماضية.

وتعافى مليون و252 ألفا و647 مريضا، في البلاد، فيما لا يزال 666 مريضا في حالة حرجة.

وبلغت نسبة الإيجابية للفيروس 0.60%.

وتلقى 87 مليونا و534 ألفا و489 أشخاص جرعتهم الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، بما في ذلك 623 ألفا و559، في الساعات الـ 24 الماضية.

وحصل 60 مليونا و43 ألفا و930 مواطنا على تطعيم كامل، بينما حصل 739 ألفا و710 أشخاص على جرعتهم الثانية في الساعات الـ 24 الماضية.