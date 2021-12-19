وزير الصحة البريطاني: أوميكرون مسئول عن 60% من إصابات كورونا في البلاد

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، إن الحكومة تتابع أحدث بيانات كوفيد-19 كل ساعة وستقوم بما يتطلبه الأمر لاحتواء الانتشار.

وأضاف جاويد، أن تحليل البيانات أظهر أن نحو 60% من إجمالي حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في إنجلترا هي إصابات بالسلالة الجديدة أوميكرون سريعة الانتشار، لكن البلد في حالة أفضل مما كانت عليه وقت عيد الميلاد في العام الماضي فيما يرجع ذلك للتطعيمات والفحوص.

ورد على سؤال عما إذا كانت قيود جديدة ستفرض قائلا: "نفعل ما نراه ضروريا لكن ذلك يجب أن يكون مدعوما بالبيانات.. نتابع البيانات ونناقشها مع علمائنا وأفضل مستشارينا كل ساعة تقريبا.. وسنبقي الوضع قيد المراجعة".