النيابة تطالب بسرعة تحريات المباحث حول مصرع شاب سقط من الطابق الثاني في البدرشين

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع شخص في العقد الرابع من عمره، إثر سقوطه بعدما اختل توازنه من الطابق الثاني من شرفة العقار محل سكنه بمركز شرطة البدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

والبداية بتلقي مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بقرية أبو رجوان البحري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص 37 عاما، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه حال تواجده بشرفة العقار محل سكنه بالطابق الثاني وسقط علي رأسه مما نتج عنه مصرعه جراء ذلك، وبسؤال أهليته نفوا وجود شبهة جنائية وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.