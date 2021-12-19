رحيل ماجدة الجندي رائدة صحافة الطفل وصاحبة الإبداعات الصحفية

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الثقافي والأدبي، إثر رحيل الكاتبة ماجدة الجندي، زوجة الكاتب الكبير جمال الغيطاني، عن عالمنا فجر أمس الأحد، وذلك بحسب محمد الغيطاني، نجل الراحلة، الذي أعلن خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال محمد الغيطاني في منشوره: "توفيت سيدتي التي سارت حياتي بدعاها، من وهبتني الحياة صاحبة الفضل والكرم، الأستاذة ماجدة محمود الجندي حرم المرحوم جمال الغيطاني"، مضيفًا: "اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها في جناته".

وشُيِّع جثمان الكاتبة ماجدة الجندي التي تعد أحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الراحلة ماجدة الجندى كانت من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبدأت رحلة نجاحاتها في عالم الصحافة منذ بداية دراستها بالجامعة، حيث إن الانطلاقة الأولى للحياة العملية لها مجلة روز اليوسف كمحررة وكاتبة صحفية، لتواصل العمل الناجح بها على مدار عقدين كاملين من الزمان.

وتولت الراحلة رئاسة القسم الأدبي والأقسام الثقافية في "الأهرام"، وحينها استطاعت وضع بصمة بارزة عبر إنشاء وتدشين صفحة تحت مسمى "غذاء العقول" تقدم من خلالها تعريفا لأهم الكتب في مصر والعالم والتي تهم القراء في مختلف المجالات.

وبعدها شغلت ماجدة الجندي موقع رئيس تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، وحينها سعت بقوة لكي تستطيع إحداث فارق في صحافة الطفل، عبر جذب عدد كبير من الرسامين والفنانين إلى المجلة، والحرص الدؤوب على تقديم محتوى هادف وشيق يحقق الاستفادة للأطفال ويعمل على ترسيخ عادات القراءة وحب الإطلاع داخلهم.

وتعرفت على زوجها الكاتب الراحل المرموق جمال الغيطاني خلال تغطية جوانب من حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، وتم عقدن قرانهما في العام 1975، ولديها من الأبناء محمد وماجدة الغيطاني، لترحل عن عالمنا أمس تاركة خلفها خلاف رصيد هائل من الأعمال والتقارير الصحفية الرائدة.