الاتحاد الأوروبي يتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح إضافية للتصدي لـ «أوميكرون»

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد عن اتفاق لتأمين 20 مليون جرعة إضافية من لقاح "كوفيد-19" من إنتاج شركتي "فايزر/بيونتيك" للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 لدعم الدول الأعضاء التي تكافح مع انتشار متحور أوميكرون.

وذكرت المفوضية التى تتفاوض مع صانعى اللقاحات نيابة عن الحكومات الـ 27 ، فى بيان صحفي أنه سيتم تسليم أول خمسة ملايين جرعة في يناير، والدفعة الثانية في فبراير، والباقي في مارس .

وقالت المفوضية إن الاتفاق الجديد يرفع إجمالى الجرعات المتوقعة في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام القادم إلى 215 مليون جرعة. وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع شركة موديرنا العملاقة للأدوية هذا الأسبوع .

وقالت المفوضية إن "هذا سيكون مفيدا بشكل خاص للدول الأعضاء ذات الحاجة قصيرة الأجل لجرعات إضافية من اللقاح". "مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السريعة المتوقعة في الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، وهذا الأمر الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى."

ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فإن 67% من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم الكامل.

ولكن عددا من الدول الأعضاء متخلفة كثيرا عن ذلك، وتشرع معظم الحكومات الآن في حملة لإعطاء الجرعات المعززة، والتي يعتبرها الخبراء أفضل دفاع متاح ضد المتحور الجديد.