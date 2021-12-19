ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 7ر50 مليون، بحلول الساعة 0340 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك وبلغ إجمالي عدد الوفيات 806 آلاف و 168، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 2ر5 مليون، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق .

وشهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 2ر1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 71219 حالة.

وشهدت ولاية ميشيجان أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 280 شخصا.