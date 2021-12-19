صفات كاتب السيناريو ضمن فعاليات «السينما بين يديك» بمكتبة البحر الأعظم

تبدأ محاضرات السينما بمشروع "إبدأ حلمك.. السينما بين يديك" بمادة السيناريو، الذي تتواصل فعالياته بمكتبة البحر الأعظم، وتنظمه الثقافة السينمائية برئاسة تامر عبد المنعم لليوم الثاني على التوالي، بمحاضرة للدكتور أشرف محمد تحدث فيها عن مبادئ السيناريو السينمائي.

وأوضح أشرف أن اختراع الكاميرا في بادئ الأمر كانت بسبب علمي، ولكن تم استخدام الصورة لنشأة الفن السابع باستخدام العديد من الصور بطريقة متتالية، وعن صفات كاتب السيناريو ذكر موهبة الخيال الواسع، والدراسة لتوظيف الموهبة بشكل جيد، وأن يكون مثقف بشتى أمور ومجالات العالم من حوله لاكتشاف كل ما هو جديد ومميز.

وأضاف أن الفيلم يمر بعدة مراحل لتحويله من الفكرة وحتى إنتاج الفيلم بشكله النهائي، وهي مرحلة الكتابة وإنتاج السيناريو ويقوم بها السيناريست، ثم تبدأ مرحلة التصوير والتنفيذ ويقوم بها فريق العمل بأكمله تحت قيادة المخرج، المرحلة الثالثة المونتاج وتجهيز الفيلم أو العمل الفني للعرض.

ومن منظور آخر، تحدث دكتور نادر الرفاعي استاذ النقد بأكاديمية الفنون في محاضرته عن التقنيات المستخدمه في كتابة السيناريو مثل تقنية الفوتومونتاج، والتي تهتم بعرض الشخصية والمكان في السيناريو، وعرض مشهد من فيلم الممر لتوضيح التقنية بصورة مرئية، وكذلك تقنيات التوازى والتي يتم استخدامها لتشويق المشاهد بغرض حدثين في ذات التوقيت ويترتب حدوث أحدهم على الآخر.