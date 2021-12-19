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كندا تسجل 5837 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 19 ديسمبر 2021 - 9:49 ص

سجلت كندا 5837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و882 ألفا و455 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و92 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 64 مليونا و831 ألفا و932 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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