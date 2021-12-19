حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 30 يناير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب إلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف بث قناة نادي الزمالك الفضائية.

وذكرت الدعوى أن ما يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، إذ ان المواد الإعلامية تعتبر نوعًا من أنواع التعليم، وأن أغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم من وسائل الإعلام، وما تبثه القناة يهدر الكثير من القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا في قطاع عريض من جمهور المشاهدين.