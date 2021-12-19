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تسلم اليوم الأحد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة من الجزائري علي زعتر بمقر الإتحاد الإفريقي في الجزائر.

وجاءت تسليم مقاليد الاتحاد الإفريقي للجمباز في أجواء طيبة في ظل العلاقة القوية التي تجمع مصر والجزائر.

وأنهى إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز جميع الإجراءات الخاصة بتسلم الاتحاد الإفريقي في وجود عدد من اللجان والشخصيات على رأسهم إيهاب أمين رئيس الاتحاد الإفريقي وهبة البوريني سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ومحمد هشام الأمين العام وعلي زعتر رئيس الاتحاد الإفريقي السابق وكمال قوامية.

ونجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائري "علي زعتر" والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الاهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا بإستقدام وتنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة كأس العالم والتي استضافتها القارة الإفريقية للمرة الأولى وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.

كما نجح الجمباز المصري فى فرض سيطرة على اللجان الفنية للاتحاد الإفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجمباز والتي أقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

فبعد فوز إيهاب أمين برئاسة الاتحاد الافريقي و عضوية المكتب التفيذي بالإتحاد الدولي فازت ياسمين سمير برئاسة اللجنه الفنية للجمباز الايقاعي وعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي، وتامر بركة نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز فني رجال بالاتحاد الإفريقي ، وأية أحمد سعد عضو اللجنة الفنية أيروبيك وفريده أمين عضو اللجنة الفنية ترامبولين.