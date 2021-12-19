عودة 3817 عالقا عراقيا من حدود بعض الدول الأوروبية

أعادت السلطات العراقية طوعيا 3817 عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية واللاتفية عبر رحلات منتظمة لشركة الخطوط الجوية العراقية.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد، إن الحكومة العراقية سيرت خلال شهر واحد 10 رحلات جوية استثنائية لشركة الخطوط الجوية العراقية لإعادة الراغبين بالعودة طوعا وتمكنت من إعادة3817 عراقيا حتى الآن فضلا عن منح 515 آخرين جواز سفر لمن فقدوا جوازاتهم.

وأضاف أن أوضاع العراقيين على حدود بيلاروس وليتوانيا ولاتفيا وبولندا صعبة وقاسية ، وأن الحكومة العراقية بذلت جهودا حثيثة لإجلاء الراغبين بالعودةِ من حدود بيلاروس إلى العراق.

وذكر أن وفدا دبلوماسيا عراقيا يعمل من خلال سفارتي العراق في كل من موسكو ووارسو على تسجيل أسماء الراغبين بالعودة ومنح جواز مرور للذين فقدوا جوازاتهم إضافة إلى تنسيق الدعم الإنساني ميدانيا والاتفاق مع سلطات بيلاروس لإسقاط الغرامات المالية المترتبة على مخالفة شروط الإقامة القانونية على أراضيها.