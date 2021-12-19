كشفت أمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2021، والتي بلغت 78.5 مليون جنيه كاعتمادات مالية؛ لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، وتكبير محولات بنسبة كبيرة من خلال خطة السلاسل الرئيسية لتخفيف أحمال المحولات وإحلال وتجديد الموصلات والأعمدة الجهد المتوسط المتهالكة.

وأشارت "بركات" إلى رصد 5.8 مليون جنيه لتغير 233 عمود جهد متوسط وتركيب 42.5 طن موصلات جهد متوسط، ورصد مبلغ 40.1 مليون جنيه لعمليات تحسين الأداء لمغذيات الجهد المتوسط لتحسين اداء الشبكات القائمة، واستحداث مغذيات جديدة بكمية كابلات 50.1 كم، لافتة إلى رصد 2.6 مليون جنيه لعمليات تحسين أداء المشتركين لإضافة 33 محول كهرباء، ورصد 4 ملايين جنيه لعمليات إحلال وتجديد لوحة توزيع التجارة.

وأضافت، في تصريحات لـ «الشروق» أنه جرى الانتهاء من 50٪ من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بتكلفة 30 مليون جنيه، والتي تضمنت سلاسل تكبير محولات كهربائية وتقسيم مغذيات زيادة محتملة عن 80٪، وإحلال وتجديد شبكات بالقرى من أعمدة وموصلات، وتغير أعمدة شبكة الجهد المتوسط على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأوضحت رفع الشبكات الهوائية وتحويلها إلى أرضية من خلال خط الإسكان، والتي تختص بالمناطق الأكثر خطورة على مستوى المحافظة داخل الكتل السكنية، مضيفة أنه حاليا جار العمل بالمرحلة الخامسة لرفع الشبكات.

وأكدت تركيب موصلات معزولة بدلا من المتهالكة بإجمالي 5.8 مليون جنيه لتركيب 163 كم موصلات معزولة، و1647 عمود جهد منخفض كاملة بالمشتملات، وتركيب 3,2 كم كابلات منخفضة بداية لآخر منخفضة، ورصد مبلغ 16.6 مليون جنيه لعمل 51 سلسة للتخفيف عن 255 محولا لاستعاب الأحمال المستقبلية، ورصد 3.2 مليون جنيه لتكبير 16 محولا لصالح مشروعات الغير.