أعلن الدكتور علي عبدالسلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه لأول مرة نجحت إدارة التعليم الخاص "إدارة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين"، بتنظيم مهرجان للموسيقى العربية بلغة الإشارة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بقيادة المهندس محمد فؤاد الرشيدي، تسخر جميع إمكانياتها لمساعدة ذوي الهمم، في إبراز مواهبهم، من منطلق اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بعده اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي لا يدخر جهدا في تقديم المساعدة اللوجيستية، والمعنوية لهذه الفئة.

وقامت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنيا، بتسجيل مسابقة التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية "أغانى بلغة الإشارة".

وقال أحمد جاد، مدير التربية الخاصة، إن المهرجان تضمن أيضا فقرات عزف على آلات موسيقية لطلاب وطالبات المدرسة، بقيادة مايسترو الموسيقى حنان مصطفى.