نيوزيلندا: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بـ«أوميكرون» بين الوافدين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الأحد، اكتشاف خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" بين الوافدين الدوليين، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد إلى 13 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته صحيفة "ذا نيوزيلاند هيرالد" عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة من الفيروس، من بينهم 55 حالة محلية و 8 حالات وافدة من الخارج.

كما أضاف البيان أن هناك أربع حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" لا تزال محتجزة في مرافق العزل المُدارة على الحدود.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 13 ألفًا و 425 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس 2020.