ألمانيا: بدء الإجراءات المصاحبة لتصنيف فرنسا والدنمارك كونها «مناطق عالية الخطورة»

بدأت اليوم الأحد، الإجراءات المصاحبة لتصنيف الحكومة الألمانية لكل من فرنسا والدنمارك على أنها مناطق عالية الخطورة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت هذا التصنيف أول أمس الجمعة، وبدأ سريانه ليلة السبت، الأحد.

وبذلك تعتبر جميع الدول المجاورة لألمانيا مصنفة على أنها مناطق عالية الخطورة، باستثناء لوكسمبورج.

وبناء على هذا التصنيف، يتعين على أي شخص يأتي من هذه الدول ولم يكن قد تلقى تطعيما ضد الفيروس بشكل كامل، أو لم يكن متعافيا من الفيروس، أن يدخل في حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ويمكن تقليص هذه المدة إلى خمسة أيام من خلال توافر نتيجة تحليل سلبية.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن أول أمس الجمعة أيضا كل من النرويج ولبنان وأندورا على أنها مناطق عالية الخطورة.

فيما تم حذف كل من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا من هذه القائمة.